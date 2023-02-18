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  4. Промоутер: «Бой Усик – Фьюри недостаточно большой для Саудовской Аравии»
Англия
18 февраля 2023, 17:51 |
583
1

Промоутер: «Бой Усик – Фьюри недостаточно большой для Саудовской Аравии»

Вероятно, поединок пройдет в Англии

18 февраля 2023, 17:51 |
583
1
Промоутер: «Бой Усик – Фьюри недостаточно большой для Саудовской Аравии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Усик

Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой Александр Усик – Тайсон Фьюри не состоится в Саудовской Аравии, потому что не вызывает большого интереса.

«Это просто недостаточно большой бой, чтобы заинтересовать Саудовскую Аравию. И Тайсон Фьюри хочет слишком много денег, тогда как его соперником будет не Джошуа. Вероятно, Энтони Джошуа – единственный боксер, который мог бы собрать необходимую сумму. Если бы это был бой между Джошуа и Фьюри, то деньги бы у Саудовской Аравии нашлись бы».

«Только так Фьюри получит те деньги, о которых просит», – считает Хирн.

Судя по всему, бой Усик - Фьюри, если и состоится, то в Англии, так как с Саудовской Аравией договориться не удалось.

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Эдди Хирн Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
Источник Boxing Scene
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Усіка неможливо продати. Він не цікавий публіці. Якби він хоч через раз вигравав нокаутом, то ще би куди не йшло, а так...
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