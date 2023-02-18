Промоутер: «Бой Усик – Фьюри недостаточно большой для Саудовской Аравии»

Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой Александр Усик – Тайсон Фьюри не состоится в Саудовской Аравии, потому что не вызывает большого интереса.

«Это просто недостаточно большой бой, чтобы заинтересовать Саудовскую Аравию. И Тайсон Фьюри хочет слишком много денег, тогда как его соперником будет не Джошуа. Вероятно, Энтони Джошуа – единственный боксер, который мог бы собрать необходимую сумму. Если бы это был бой между Джошуа и Фьюри, то деньги бы у Саудовской Аравии нашлись бы».

«Только так Фьюри получит те деньги, о которых просит», – считает Хирн.

Судя по всему, бой Усик - Фьюри, если и состоится, то в Англии, так как с Саудовской Аравией договориться не удалось.