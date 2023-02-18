Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Дохе
18 февраля перваяракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале турнира WTA 500 в Дохе.
В матче за титул полька сразится с Джессикой Пегулой из США (№4 WTA). Время начала матча – 17:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 6 раз, американка проиграла четыре встречи.
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