Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля перваяракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале турнира WTA 500 в Дохе.

В матче за титул полька сразится с Джессикой Пегулой из США (№4 WTA). Время начала матча – 17:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 6 раз, американка проиграла четыре встречи.

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