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  4. Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 февраля 2023, 17:05 |
116
0

Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Дохе

18 февраля 2023, 17:05 |
116
0
Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

18 февраля перваяракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале турнира WTA 500 в Дохе.

В матче за титул полька сразится с Джессикой Пегулой из США (№4 WTA). Время начала матча – 17:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 6 раз, американка проиграла четыре встречи.

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WTA Доха Джессика Пегула Ига Свёнтек смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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