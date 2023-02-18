Александр ЗИНЧЕНКО: «Сегодня Арсенал получил невероятный урок»

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинчнеко прокомментировал победу 4:2 в матче против «Астон Виллы». Лондонская команда забила два гола в компенсированное время.

Сам Зинченко на 61-й минуте отметился первым голом в АПЛ.

«После такого матча я бы хотел сказать две вещи. Во-первых, мы получили невероятный урок, что нужно не сдаваться и верить до конца. Во-вторых, эта команда способна добиваться любых результатов. Если будем и дальше так бороться. Наша реакция во втором тайме все это показала».

«Счастлив забить первый гол за «Арсенал», но три очка еще важнее», — сказал Зинченко.

Игрок шел к первому голу в АПЛ 92 матча.