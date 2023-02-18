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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Сегодня Арсенал получил невероятный урок»
Англия
18 февраля 2023, 17:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:39
3657
7

Александр ЗИНЧЕНКО: «Сегодня Арсенал получил невероятный урок»

Украинец прокомментировал яркую победу в АПЛ

18 февраля 2023, 17:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:39
3657
7
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сегодня Арсенал получил невероятный урок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинчнеко прокомментировал победу 4:2 в матче против «Астон Виллы». Лондонская команда забила два гола в компенсированное время.

Сам Зинченко на 61-й минуте отметился первым голом в АПЛ.

«После такого матча я бы хотел сказать две вещи. Во-первых, мы получили невероятный урок, что нужно не сдаваться и верить до конца. Во-вторых, эта команда способна добиваться любых результатов. Если будем и дальше так бороться. Наша реакция во втором тайме все это показала».

«Счастлив забить первый гол за «Арсенал», но три очка еще важнее», — сказал Зинченко.

Игрок шел к первому голу в АПЛ 92 матча.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Астон Вилла Английская Премьер-лига Астон Вилла - Арсенал
Источник BBC
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Комментарии 7
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Igrok4
Арсенал грав трохи краще, і заслужено переміг. Сашко багато помилявся, але забив гол красень.
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+3
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AЛВ
Саша "Зіна"-молоток,так тримати.!!!🇺🇦
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0
Al1515
Все шло к ничьей даже у виллы были выпады поострее но отскок от штанги и попадание в голову а потом в ворота спасло арсенал от очередного конфуза 
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0
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Al1515
Арсенал должен идти всей командой в церковь на всенощную .все со свечками а Артета с кадилом .Такой фарт бывает крайне редко 
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0
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