Александр ЗИНЧЕНКО: «Сегодня Арсенал получил невероятный урок»
Украинец прокомментировал яркую победу в АПЛ
Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинчнеко прокомментировал победу 4:2 в матче против «Астон Виллы». Лондонская команда забила два гола в компенсированное время.
Сам Зинченко на 61-й минуте отметился первым голом в АПЛ.
«После такого матча я бы хотел сказать две вещи. Во-первых, мы получили невероятный урок, что нужно не сдаваться и верить до конца. Во-вторых, эта команда способна добиваться любых результатов. Если будем и дальше так бороться. Наша реакция во втором тайме все это показала».
«Счастлив забить первый гол за «Арсенал», но три очка еще важнее», — сказал Зинченко.
Игрок шел к первому голу в АПЛ 92 матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гонки могут не состояться из-за сильного ветра
Золотые медали чемпионата мира выиграли итальянские спортсменки