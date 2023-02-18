ХАВИ: «Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает несправедливыми обвинения в оборонительном стиле игры.

«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. Мы, безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером».

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.