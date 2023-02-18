Испания18 февраля 2023, 16:38 |
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ХАВИ: «Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером»
Наставник «Барселоны» ответил на критику
18 февраля 2023, 16:38 |
286
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает несправедливыми обвинения в оборонительном стиле игры.
«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. Мы, безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером».
Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.
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