Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером»
Испания
18 февраля 2023, 16:38 |
286
0

ХАВИ: «Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером»

Наставник «Барселоны» ответил на критику

18 февраля 2023, 16:38 |
286
0
ХАВИ: «Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави считает несправедливыми обвинения в оборонительном стиле игры.

«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. Мы, безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером».

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала защитника, с которым опоздала на 18 секунд
Определены сроки восстановления Педри
ВИДЕО. Тен Хаг раскритиковал судейство в матче МЮ против Барселоны в ЛЕ
Хави Барселона
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Футбол | 18 февраля 2023, 08:59 2
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции

31-летний футболист сборной Ганы скончался в результате трагедии

Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Футбол | 18 февраля 2023, 09:20 43
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов

Валерий Василенко считает, что УАФ пойдет путем наименьшего сопротивления

ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
Футбол | 17.02.2023, 22:49
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем стал игроком Витории
Футбол | 18.02.2023, 17:38
ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем стал игроком Витории
ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем стал игроком Витории
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Футбол | 18.02.2023, 16:31
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер обыграл Ренн, Днепр-1 вновь хуже АЕКа, обыск в УАФ
Шахтер обыграл Ренн, Днепр-1 вновь хуже АЕКа, обыск в УАФ
17.02.2023, 06:14
Другие виды
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
18.02.2023, 08:39
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Эстафеты состоятся в запланированном графике
ЧМ-2023 по биатлону. Эстафеты состоятся в запланированном графике
18.02.2023, 09:37
Биатлон
Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023
Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023
17.02.2023, 14:34 6
Биатлон
Пять выводов после игры Шахтер – Ренн
Пять выводов после игры Шахтер – Ренн
17.02.2023, 12:15 6
Футбол
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
16.02.2023, 21:39 51
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
17.02.2023, 08:00 61
Футбол
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
17.02.2023, 17:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности