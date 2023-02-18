Англия18 февраля 2023, 16:06 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:07
1119
36
Мудрик отправился в запас, Миколенко – в основе на матчи АПЛ
Михаил сможет помочь команде с лавки запасных
18 февраля 2023, 16:06 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:07
1119
36
В 17:00 стартует ряд матчей АПЛ, в том числе с участием украинцем. Хавбек «Челси» Михаил Мудрик оказался в запасе на игру против аутсайдера «Саутгемптона».
Для украинца это первый старт матча в запасе после трех подряд игр в основе.
А вот защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе на матч против «Лидса». Ливерпульская команда сейчас находится в зоне вылета, у их соперника на 1 пункт больше.
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подойдут даже камменты со старого аккаунта "Лавочкин"
Та це не страшно: не набрав форму, нема ще порозуміння з партнерами.
Ще 1,5 - 2 місяці і буде в основі. мабуть... чи не мабуть... чи ще не зовсім...
Я давно говорил меня тренера надо
А вот мне кажется Мудрик что то намудрил в коллективе.
Я слежу за Тьяго Силвой капитаном команды, мог легко щенку дедовщину врубить.
Ну Мудрик не созрел для такой команды.