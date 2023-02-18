Мудрик отправился в запас, Миколенко – в основе на матчи АПЛ

В 17:00 стартует ряд матчей АПЛ, в том числе с участием украинцем. Хавбек «Челси» Михаил Мудрик оказался в запасе на игру против аутсайдера «Саутгемптона».

Для украинца это первый старт матча в запасе после трех подряд игр в основе.

А вот защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе на матч против «Лидса». Ливерпульская команда сейчас находится в зоне вылета, у их соперника на 1 пункт больше.