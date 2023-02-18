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Англия
18 февраля 2023, 16:06 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:07
1119
36

Мудрик отправился в запас, Миколенко – в основе на матчи АПЛ

Михаил сможет помочь команде с лавки запасных

18 февраля 2023, 16:06 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:07
1119
36
Мудрик отправился в запас, Миколенко – в основе на матчи АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В 17:00 стартует ряд матчей АПЛ, в том числе с участием украинцем. Хавбек «Челси» Михаил Мудрик оказался в запасе на игру против аутсайдера «Саутгемптона».

Для украинца это первый старт матча в запасе после трех подряд игр в основе.

А вот защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе на матч против «Лидса». Ливерпульская команда сейчас находится в зоне вылета, у их соперника на 1 пункт больше.

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Михаил Мудрик Виталий Миколенко Челси Эвертон
Источник Sport.ua
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Комментарии 36
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Al1515
А вы бы поставили Мудрика в основу если очки как воздух нужны ? Эксперименты закончились.Поттера спросит почему нет результата ? А он будет скулить что пробовал Мудрика и его уволят 
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+7
Remark
Чел с ником Запасной обязан тут комент оставить!
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+7
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Lesovij7
Поставьте на весы опыт игрока сборной Англии стерлинга и мудрика, кто должен выйти на поле на замену , очевидено что Рахим. 
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+6
Gargantua
ждем комментариев от ника "Запасной".
подойдут даже камменты со старого  аккаунта "Лавочкин"
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Al1515
Вот это фарт 
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+5
Burevestnik
Мудрик в запасі? 
Та це не страшно: не набрав форму, нема ще порозуміння з партнерами.
Ще 1,5 - 2  місяці  і буде в основі.  мабуть... чи не мабуть... чи ще не зовсім... 
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+5
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Алексей Петров
Опять состав поменял наполовину Поттер. Это вообще тренер, или он просто рандомайзер крутит на удачу?
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+4
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bzzzzzz
Все правильно. Мудрика лучше на вторые таймы выпускать когда игра более открытая.  При том уровне игры что щас у Челси, от него мало толку когда соперник сильно закрывается.
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+3
fitnes_sports066
Честно, я удивляюсь решению тренеру.
Я давно говорил меня тренера надо
А вот мне кажется Мудрик что то намудрил в коллективе.
Я слежу за Тьяго Силвой капитаном команды, мог легко щенку дедовщину врубить.
Ну Мудрик не созрел для такой команды. 
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+1
Kaftan
Чого та челсі, перехопив Мудрика, в Арсеналу?  Мають собі зірку Фелікс, м’ячи на підносив подають. В оборону не треба бігати. А Міша йшов, в клуб,  де є команда. 
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0
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ALKOSruLKA
Як тільки суперник, якого можна перемагати - лавка.... Потім випустять проти МС чи Арсенала й розповідатимуть знову про індиків...
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0
Tatiana Tam
Те, що мурзяо на лаві запасних - це вже найкраща допомога команді) Принаймні будуть грати 11 на 11
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0
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Calm
Чекаємо на звільнення Поттера… нема авторитета , немає і гри у Челсі
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-1
Запасной
Миши дали отдохнуть это понятно ,а вот интересно Илюха Забарный попал в заявку аутсайдера борнмута ,на лавке или  на трибуне будет футбол смотреть  
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-5
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Запасной
Молодец тренер дал отдохнуть лидерам Хаверцу и Мудрика  ,ну с аутсайдером посмотрим как без лидеров своих Челси сыграет,ну во втором тайме обязательно усилит игру тренер Мудриком  .
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-7
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