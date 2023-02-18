Другие новости18 февраля 2023, 14:53 |
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ВИДЕО. Павелко не посадят, УАФ шантажирует футбол
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
18 февраля 2023, 14:53 |
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Вы еще не слышали? Андрея Павелко и Юрия Записоцкого решением судьи Печерского районного суда хотят отстранить от футбола на месяц! Что произошло, почему Павелко не посадят и каков результат этой истории жабы с гадюкой? Первый гол и ассист Виктора Цыганкова за Жирону! Говорим о топовых новостях выходных.
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