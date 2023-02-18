ВИДЕО. Павелко не посадят, УАФ шантажирует футбол

Вы еще не слышали? Андрея Павелко и Юрия Записоцкого решением судьи Печерского районного суда хотят отстранить от футбола на месяц! Что произошло, почему Павелко не посадят и каков результат этой истории жабы с гадюкой? Первый гол и ассист Виктора Цыганкова за Жирону! Говорим о топовых новостях выходных.