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18 февраля 2023, 14:53 |
166
0

ВИДЕО. Павелко не посадят, УАФ шантажирует футбол

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

18 февраля 2023, 14:53 |
166
0
ВИДЕО. Павелко не посадят, УАФ шантажирует футбол

Вы еще не слышали? Андрея Павелко и Юрия Записоцкого решением судьи Печерского районного суда хотят отстранить от футбола на месяц! Что произошло, почему Павелко не посадят и каков результат этой истории жабы с гадюкой? Первый гол и ассист Виктора Цыганкова за Жирону! Говорим о топовых новостях выходных.

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Источник Sport.ua
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