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Франция
18 февраля 2023, 14:15 |
382
0

Месси пропустил тренировку ПСЖ

Причины отсутствия аргентинца не известны

18 февраля 2023, 14:15 |
382
0
Месси пропустил тренировку ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не занимался в общей группе команды накануне матча Лиги 1 против «Лилля». По информации французских СМИ, 35-летний аргентинец тренировался по индивидуальной программе.

Причины, по которой Месси не тренировался с командой, не сообщаются. Предыдущий матч «ПСЖ», в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» во вторник, 14 февраля, он сыграл с первой и до последней минуты.

Матч «ПСЖ» против «Лилля» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало – в 14:00 по Киеву.

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Лионель Месси ПСЖ
Источник Twitter
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