Франция18 февраля 2023, 14:15 |
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Месси пропустил тренировку ПСЖ
Причины отсутствия аргентинца не известны
18 февраля 2023, 14:15 |
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не занимался в общей группе команды накануне матча Лиги 1 против «Лилля». По информации французских СМИ, 35-летний аргентинец тренировался по индивидуальной программе.
Причины, по которой Месси не тренировался с командой, не сообщаются. Предыдущий матч «ПСЖ», в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» во вторник, 14 февраля, он сыграл с первой и до последней минуты.
Матч «ПСЖ» против «Лилля» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало – в 14:00 по Киеву.
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