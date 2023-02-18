Месси пропустил тренировку ПСЖ

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не занимался в общей группе команды накануне матча Лиги 1 против «Лилля». По информации французских СМИ, 35-летний аргентинец тренировался по индивидуальной программе.

Причины, по которой Месси не тренировался с командой, не сообщаются. Предыдущий матч «ПСЖ», в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» во вторник, 14 февраля, он сыграл с первой и до последней минуты.

Матч «ПСЖ» против «Лилля» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало – в 14:00 по Киеву.