Рафаэль БЕНИТЕС: «В Реале мне не дали победить»

Рафаэль Бенитес оценил свой период работы с «Реалом» (с июля 2015 по январь 2016 годов):

«В «Реале» мне не дали победить. Мы были первыми в чемпионате Испании. Мы проделали работу, чтобы «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Из розыгрыша Кубка Испании нас исключили из-за административной ошибки с Черышевым. Потом все говорили, что это была моя вина, но меня там уже не было.

«Реал» физически превосходил соперников. Когда я уходил, мы отставали от «Барселоны» на два очка, имея на одну игру меньше. Два месяца спустя «Реал» отставал от «Барсы» на 12 очков».

Напомним, после ухода Бенитеса «Реал» возглавил Зинедин Зидан и трижды подряд выиграл с командой Лигу чемпионов.