Спаллетти провел свой 1000-й матч в карьере
Впечатляющий юбилей тренера «Наполи»
Вчера, 17 февраля «Наполи» в стартовом матче 23-го тура Серии А на выезде обыграл «Сассуоло» 2:0 и сделал еще один шаг к чемпионству.
Для главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти этот матч стал юбилейным, 1000-м в тренерской карьере. В них тренер одержал 516 побед, 244 раза сыграл вничью и 240 раз проиграл.
Спаллетти работал с «Эмполи», «Сампдорией», «Венецией», «Удинезе», «Анконой», «Ромой», «Зенитом», «Интером» и «Наполи». Главные успехи – Кубок Италии 2007 и 2008 годов и Суперкубок Италии-2008 с «Ромой».
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