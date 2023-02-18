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Англия
18 февраля 2023, 12:17 | Обновлено 18 февраля 2023, 12:22
569
0

ВИДЕО. Севилья хочет Трубина, успех Цыганкова, ставим на Манчестер Сити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

18 февраля 2023, 12:17 | Обновлено 18 февраля 2023, 12:22
569
0
ВИДЕО. Севилья хочет Трубина, успех Цыганкова, ставим на Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Севилья намерена подписать Трубина
2. Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа
3. Наполи укрепил лидерство в Серии A
4. Цыганков отметился голом и результативной передачей
5. Прогноз на матч Ноттингем – Манчестер Сити

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Источник Sport.ua
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