Англия18 февраля 2023, 12:17 | Обновлено 18 февраля 2023, 12:22
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ВИДЕО. Севилья хочет Трубина, успех Цыганкова, ставим на Манчестер Сити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
18 февраля 2023, 12:17 | Обновлено 18 февраля 2023, 12:22
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1. Севилья намерена подписать Трубина
2. Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа
3. Наполи укрепил лидерство в Серии A
4. Цыганков отметился голом и результативной передачей
5. Прогноз на матч Ноттингем – Манчестер Сити
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