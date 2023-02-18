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ATP
18 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:07
264
0

Алексей Крутых – Маттео Арнальди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Дохе

18 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:07
264
0
Алексей Крутых – Маттео Арнальди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

18 февраля украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) начнет выступления в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.

В первом раунде отбора украинец сразится против итальянца Маттео Арнальди (№109 ATP). Время начала матча – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли один раз, победил итальянец.

В следующем раунде отбора победитель сразится против Юки Бхамбри (№684 ATP) или Павла Котова (№126 ATP).

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Источник Sport.ua
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