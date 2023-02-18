Алексей Крутых – Маттео Арнальди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) начнет выступления в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.

В первом раунде отбора украинец сразится против итальянца Маттео Арнальди (№109 ATP). Время начала матча – 10:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли один раз, победил итальянец.

В следующем раунде отбора победитель сразится против Юки Бхамбри (№684 ATP) или Павла Котова (№126 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА