Алексей Крутых – Маттео Арнальди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Дохе
18 февраля украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) начнет выступления в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.
В первом раунде отбора украинец сразится против итальянца Маттео Арнальди (№109 ATP). Время начала матча – 10:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты играли один раз, победил итальянец.
В следующем раунде отбора победитель сразится против Юки Бхамбри (№684 ATP) или Павла Котова (№126 ATP).
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