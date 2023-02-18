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WTA
18 февраля 2023, 10:15 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:18
1153
1

Даяна Ястремская – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Дубае

18 февраля 2023, 10:15 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:18
1153
1
Даяна Ястремская – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале отбора украинка сразится с Лорен Дэвис из США (№81 WTA). Матч состоится вторым запуском после поединка Лю – Зигемунд. Ориентировочное время начала матча – 10:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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chevars
Даяна у новому прикиді. Може буде і нова гра?
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