Даяна Ястремская – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Дубае
18 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.
В финале отбора украинка сразится с Лорен Дэвис из США (№81 WTA). Матч состоится вторым запуском после поединка Лю – Зигемунд. Ориентировочное время начала матча – 10:15 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
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