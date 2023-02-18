Катарина Завацкая – Стефания Божика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№277 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале отбора украинка сразится со Стефанией Божика из Румынии (№831 WTA). Время начала матча – 10:35 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли

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