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WTA
18 февраля 2023, 09:30 | Обновлено 18 февраля 2023, 09:41
127
0

Катарина Завацкая – Стефания Божика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Дубае

18 февраля 2023, 09:30 | Обновлено 18 февраля 2023, 09:41
127
0
Катарина Завацкая – Стефания Божика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

18 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№277 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале отбора украинка сразится со Стефанией Божика из Румынии (№831 WTA). Время начала матча – 10:35 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли

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Стефания Божика WTA Дубай Катарина Завацкая смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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