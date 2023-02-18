Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 04:47 |
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ФОТО. После 8,5 лет. Воспитанник Динамо попрощался с родным клубом
Вадим Мащенко опубликовал фото в футболке киевской команды в своем Instagram
18 февраля 2023, 04:47 |
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22-летний воспитанник киевского «Динамо» Вадим Мащенко попрощался с родным клубом.
«После 8,5 лет. Прощай, Динамо Киев».
С лета 2022 года Мащенко выступал за литовскую «Йонаву», а совсем недавно перебрался в «Мариямполе Сити», который также играет в Литве.
Интересно, что за основную команду киевлян украинский полузащитник Мащенко так и не дебютировал.
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Вот же ноунемус какой-то. А такой заголовок статьи был, как будто сам Милевский с Динамо прощался.