ФОТО. После 8,5 лет. Воспитанник Динамо попрощался с родным клубом

22-летний воспитанник киевского «Динамо» Вадим Мащенко попрощался с родным клубом.

«После 8,5 лет. Прощай, Динамо Киев».

С лета 2022 года Мащенко выступал за литовскую «Йонаву», а совсем недавно перебрался в «Мариямполе Сити», который также играет в Литве.

Интересно, что за основную команду киевлян украинский полузащитник Мащенко так и не дебютировал.