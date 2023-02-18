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  4. ФОТО. После 8,5 лет. Воспитанник Динамо попрощался с родным клубом
Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 04:47 |
711
1

ФОТО. После 8,5 лет. Воспитанник Динамо попрощался с родным клубом

Вадим Мащенко опубликовал фото в футболке киевской команды в своем Instagram

18 февраля 2023, 04:47 |
711
1
ФОТО. После 8,5 лет. Воспитанник Динамо попрощался с родным клубом
ФК Динамо Киев. Вадим Мащенко

22-летний воспитанник киевского «Динамо» Вадим Мащенко попрощался с родным клубом.

«После 8,5 лет. Прощай, Динамо Киев».

С лета 2022 года Мащенко выступал за литовскую «Йонаву», а совсем недавно перебрался в «Мариямполе Сити», который также играет в Литве.

Интересно, что за основную команду киевлян украинский полузащитник Мащенко так и не дебютировал.

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Вадим Мащенко Динамо Киев Йонава
Источник Instagram
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Комментарии 1
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Remark
Интересно, в нем 40 кг веса есть!? И если сильный ветер, то кирпичи он с собой носит?
Вот же ноунемус какой-то. А такой заголовок статьи был, как будто сам Милевский с Динамо прощался.
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