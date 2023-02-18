Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Две опытные украинские теннисистки сыграют на турнире в Мексике
WTA
18 февраля 2023, 02:04 |
18
0

Две опытные украинские теннисистки сыграют на турнире в Мексике

Леся Цуренко и Катерина Байндл примут участие на турнире серии WTA 250 в Мериде

18 февраля 2023, 02:04 |
18
0
Две опытные украинские теннисистки сыграют на турнире в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Катерина Байндл (WTA 87) и Леся Цуренко (WTA 101) сыграют на хардовом турнире серии WTA 250 в Мериде (Мексика).

33-летняя Цуренко начнет с квалификации. В первом раунде она встретится с Кэролайн Доулхайд (США, WTA 185). Это будет первая встреча теннисисток.

28-летняя Катерина Байндл попала в основу турнира после того, как организаторы отозвали решение дать кому-то из теннисисток WC. Свою соперницу в основной сетке турнире Катерина узнает позже.

Это будет первый в истории турнир в Мериде серии 250. Призовой фонд составляет 259,303 американских доллара. Соревнования пройдут с 20 по 26 февраля.

По теме:
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 2 позиции, Ястремская вернулась в топ-100
Финал Киченок, трофей Манафова, история для Китая и сексуальная Костюк
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
WTA Мерида Кэролайн Доулхайд Катерина Байндл (Козлова) Леся Цуренко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять выводов после игры Шахтер – Ренн
Футбол | 17 февраля 2023, 12:15 6
Пять выводов после игры Шахтер – Ренн
Пять выводов после игры Шахтер – Ренн

Sport.ua рецензирует первый в нынешнем году официальный матч «горняков»

Киченок и Остапенко вышли в финал турнира в Катаре
Теннис | 16 февраля 2023, 16:09 3
Киченок и Остапенко вышли в финал турнира в Катаре
Киченок и Остапенко вышли в финал турнира в Катаре

Людмила и Алена сразятся за титул

Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Футбол | 17.02.2023, 17:36
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Футбол | 17.02.2023, 11:46
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Цыганков впервые попал в основу Жироны
Футбол | 17.02.2023, 21:10
Цыганков впервые попал в основу Жироны
Цыганков впервые попал в основу Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
16.02.2023, 14:35 11
Биатлон
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
17.02.2023, 14:30 6
Футзал
Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023
Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023
17.02.2023, 14:34 5
Биатлон
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
16.02.2023, 16:25 12
Футбол
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Уволили из Динамо письмом на электронную почту»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Уволили из Динамо письмом на электронную почту»
17.02.2023, 14:11 13
Футбол
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
16.02.2023, 05:40
Футбол
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
16.02.2023, 12:58 16
Футбол
Известен состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ-2023
Известен состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ-2023
17.02.2023, 16:47 10
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности