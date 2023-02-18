Две опытные украинские теннисистки сыграют на турнире в Мексике

Украинские теннисистки Катерина Байндл (WTA 87) и Леся Цуренко (WTA 101) сыграют на хардовом турнире серии WTA 250 в Мериде (Мексика).

33-летняя Цуренко начнет с квалификации. В первом раунде она встретится с Кэролайн Доулхайд (США, WTA 185). Это будет первая встреча теннисисток.

28-летняя Катерина Байндл попала в основу турнира после того, как организаторы отозвали решение дать кому-то из теннисисток WC. Свою соперницу в основной сетке турнире Катерина узнает позже.

Это будет первый в истории турнир в Мериде серии 250. Призовой фонд составляет 259,303 американских доллара. Соревнования пройдут с 20 по 26 февраля.