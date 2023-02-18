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18 февраля 2023, 01:50 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:42
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1

ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита

«Сепахан» обыграл российский клуб со счетом 2:0

18 февраля 2023, 01:50 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:42
502
1
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между иранским «Сепаханом» и питерским «зенитом». Игра завершилась поражением клуба из рф со счетом 0:2.

Во время поединка иранские болельщики решили поддержать Украины. Они развернули флаг Украины прямо на трибуне стадиона.

Примечательно, что власть Ирана поддерживает россию в войне, которую рф развязала против Украины.

К слову, «Сепахан» является топ-клубом в чемпионате Ирана. Сейчас команда лидирует в высшем дивизионе страны.

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Источник Sport.ua
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