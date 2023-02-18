ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
«Сепахан» обыграл российский клуб со счетом 2:0
В пятницу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между иранским «Сепаханом» и питерским «зенитом». Игра завершилась поражением клуба из рф со счетом 0:2.
Во время поединка иранские болельщики решили поддержать Украины. Они развернули флаг Украины прямо на трибуне стадиона.
Примечательно, что власть Ирана поддерживает россию в войне, которую рф развязала против Украины.
К слову, «Сепахан» является топ-клубом в чемпионате Ирана. Сейчас команда лидирует в высшем дивизионе страны.
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