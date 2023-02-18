Журналист: президент Колоса Андрей Засуха имеет российский паспорт
Журналист Константин Андриюк выложил скан-копии документов
Президент клуба УПЛ «Колос» Ковалевка Андрей Засуха является гражданином россии, информирует журналист Константин Андриюк.
Общественный деятель выложил скан-копии документов владельца клуба и рассказал подробности:
«Засуха Андрей Анатольевич. Владелец паспорта российской федерации (красные квадратики – паспорт активный). И в то же время – председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно – член исполкома УАФ. Как такое возможно, что гражданин рф руководит футболом всей Киевской области?
Ну, конечно, Андрей Павелко этого не знал. А откуда он мог знать, вы видели его встречу с журналистами? Он в УАФ похоже вообще ни за что не отвечает. Поэтому, Андрей Васильевич, не благодарите, никакой судьбы заносить не надо. Просто реагируйте на агента рф у вас под боком! И спасете не только себя. Вы спасете весь украинский футбол от агентов страны 404. В вашем же Исполкоме».
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