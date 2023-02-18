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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 18 февраля 2023, 00:46
404
1

Журналист: президент Колоса Андрей Засуха имеет российский паспорт

Журналист Константин Андриюк выложил скан-копии документов

18 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 18 февраля 2023, 00:46
404
1
Журналист: президент Колоса Андрей Засуха имеет российский паспорт
ПФЛ. Андрей Засуха

Президент клуба УПЛ «Колос» Ковалевка Андрей Засуха является гражданином россии, информирует журналист Константин Андриюк.

Общественный деятель выложил скан-копии документов владельца клуба и рассказал подробности:

«Засуха Андрей Анатольевич. Владелец паспорта российской федерации (красные квадратики – паспорт активный). И в то же время – председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно – член исполкома УАФ. Как такое возможно, что гражданин рф руководит футболом всей Киевской области?

Ну, конечно, Андрей Павелко этого не знал. А откуда он мог знать, вы видели его встречу с журналистами? Он в УАФ похоже вообще ни за что не отвечает. Поэтому, Андрей Васильевич, не благодарите, никакой судьбы заносить не надо. Просто реагируйте на агента рф у вас под боком! И спасете не только себя. Вы спасете весь украинский футбол от агентов страны 404. В вашем же Исполкоме».

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Колос Ковалевка Андрей Засуха Константин Андриюк Андрей Павелко
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Комментарии 1
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avk2307
Засуха старший друг яника в минулому , все можливо. Де Ті товариші що про опзж, а про ригів ні слова?  Але це все треба доказати  офіційно
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