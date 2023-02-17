Другое измерение футбола. Худжамов посетил базу Реала по приглашению Лунина
Рустам Худжамов может войти в будущий тренерский штаб сборной Украины
Экс-вратарь сборной Украины Рустам Худжамов посетил тренировочную базу «Реала» по приглашению голкипера команды Андрея Лунина и затем поделился впечатлениями.
«Это было очень интересное и полезное путешествие! Посетить базу «Реала», заглянуть в другое измерение футбола, посмотреть, как тренируются звезды – просто бесценно!
Спасибо Андрею Лунину за приглашение, гостеприимство и интересное общение! Спасибо Луису Лопесу за возможность посмотреть за работой вратарей и время в теоретическом зале, час пролетел как секунда!»
Рустам Худжамов может войти в будущий тренерский штаб сборной Украины под руководством Сергея Реброва.
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