ДУЛУБ: «Сменили отель. Просмотрели много новичков. Наигрываем нашу модель»

Наставник команды «Львов» Олег Дулуб рассказал о ходе учебно-тренировочных сборов в Турции:

«Главной целью сборов стал просмотр большого количества потенциальных новичков и наигрывание нашей модели игры.

Отдачей молодых игроков я доволен, она была 100 процентов. Когда много игроков на просмотров, то тяжело стабилизировать игру команды, но мы двигаемся вперед шаг за шагом.

Мы сменили отель и будем тренироваться в двухразовом режиме на качественных полях. Запланировано от 3 до 5 контрольных матчей.

Мы стали сильнее как команда. Новички оправдывают возложенные на них надежды. Мы ищем новых игроков и не откажемся от квалифицированных игроков на все позиции. Но, в первую очередь, это опорная зона и зона атаки».