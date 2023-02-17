ДУЛУБ: «Сменили отель. Просмотрели много новичков. Наигрываем нашу модель»
Наставник «Львова» рассказал о ходе учебно-тренировочных сборов в Турции
Наставник команды «Львов» Олег Дулуб рассказал о ходе учебно-тренировочных сборов в Турции:
«Главной целью сборов стал просмотр большого количества потенциальных новичков и наигрывание нашей модели игры.
Отдачей молодых игроков я доволен, она была 100 процентов. Когда много игроков на просмотров, то тяжело стабилизировать игру команды, но мы двигаемся вперед шаг за шагом.
Мы сменили отель и будем тренироваться в двухразовом режиме на качественных полях. Запланировано от 3 до 5 контрольных матчей.
Мы стали сильнее как команда. Новички оправдывают возложенные на них надежды. Мы ищем новых игроков и не откажемся от квалифицированных игроков на все позиции. Но, в первую очередь, это опорная зона и зона атаки».
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