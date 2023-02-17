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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 21:35 | Обновлено 17 февраля 2023, 21:47
254
1

ДУЛУБ: «Сменили отель. Просмотрели много новичков. Наигрываем нашу модель»

Наставник «Львова» рассказал о ходе учебно-тренировочных сборов в Турции

17 февраля 2023, 21:35 | Обновлено 17 февраля 2023, 21:47
254
1
ДУЛУБ: «Сменили отель. Просмотрели много новичков. Наигрываем нашу модель»
ФК Львов. Олег Дулуб

Наставник команды «Львов» Олег Дулуб рассказал о ходе учебно-тренировочных сборов в Турции:

«Главной целью сборов стал просмотр большого количества потенциальных новичков и наигрывание нашей модели игры.

Отдачей молодых игроков я доволен, она была 100 процентов. Когда много игроков на просмотров, то тяжело стабилизировать игру команды, но мы двигаемся вперед шаг за шагом.

Мы сменили отель и будем тренироваться в двухразовом режиме на качественных полях. Запланировано от 3 до 5 контрольных матчей.

Мы стали сильнее как команда. Новички оправдывают возложенные на них надежды. Мы ищем новых игроков и не откажемся от квалифицированных игроков на все позиции. Но, в первую очередь, это опорная зона и зона атаки».

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учебно-тренировочные сборы Львов Олег Дулуб Артем Вовкун Артур Ременяк
Источник ФК Львов
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Комментарии 1
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avk2307
Мене в цьому контексті тільки одне питання турбує,
коли буде перенесений домашній матч з Шахтарем?
 Минай я так розумію на 28 лютого настояв і гра відбудеться, а ВИ ждете пропозицій від Шахтаря?
Але то ж Ваша домашня гра?
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