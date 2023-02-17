Свёнтек уничтожила россиянку. Стали известны финалистки на турнире в Дохе
Ига пока не встретила достойного сопротивления в Катаре
17 февраля состоялись полуфинальные матчи турнира серии WTA 500 в Дохе (Катар).
Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила доминировать, уничтожив менее чем за час Веронику Кудерметову. В это трудно поверить, но полька на пути в финал проиграла два гейма. Из-за высокого номера посева она стартовала сразу со второго круга, где с аналогичным счетом одолела Даниэль Коллинс. А перед четвертьфинальной встречей с Игой с матча снялась швейцарка Белинда Бенчич.
Во втором полуфинальном матче американка Джессика Пегула была сильнее Марии Саккари из Греции.
Отметим, что за титул сразятся два первых номера посева.
Доха. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Вероника Кудерметова – 6:0, 6:1
Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 6:1
The #QatarTennis final is SET 🤩— wta (@WTA) February 17, 2023
🇵🇱 @iga_swiatek 🆚 @JLPegula 🇺🇸 pic.twitter.com/B1Gold0lCG
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