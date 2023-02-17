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  4. Свёнтек уничтожила россиянку. Стали известны финалистки на турнире в Дохе
WTA
17 февраля 2023, 19:34 |
585
1

Свёнтек уничтожила россиянку. Стали известны финалистки на турнире в Дохе

Ига пока не встретила достойного сопротивления в Катаре

17 февраля 2023, 19:34 |
585
1
Свёнтек уничтожила россиянку. Стали известны финалистки на турнире в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

17 февраля состоялись полуфинальные матчи турнира серии WTA 500 в Дохе (Катар).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила доминировать, уничтожив менее чем за час Веронику Кудерметову. В это трудно поверить, но полька на пути в финал проиграла два гейма. Из-за высокого номера посева она стартовала сразу со второго круга, где с аналогичным счетом одолела Даниэль Коллинс. А перед четвертьфинальной встречей с Игой с матча снялась швейцарка Белинда Бенчич.

Во втором полуфинальном матче американка Джессика Пегула была сильнее Марии Саккари из Греции.

Отметим, что за титул сразятся два первых номера посева.

Доха. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Вероника Кудерметова – 6:0, 6:1
Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 6:1

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Ига Свёнтек Вероника Кудерметова Джессика Пегула Мария Саккари WTA Доха
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Іга молодець, знає підхід до кацапок
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