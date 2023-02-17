Свёнтек уничтожила россиянку. Стали известны финалистки на турнире в Дохе

17 февраля состоялись полуфинальные матчи турнира серии WTA 500 в Дохе (Катар).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила доминировать, уничтожив менее чем за час Веронику Кудерметову. В это трудно поверить, но полька на пути в финал проиграла два гейма. Из-за высокого номера посева она стартовала сразу со второго круга, где с аналогичным счетом одолела Даниэль Коллинс. А перед четвертьфинальной встречей с Игой с матча снялась швейцарка Белинда Бенчич.

Во втором полуфинальном матче американка Джессика Пегула была сильнее Марии Саккари из Греции.

Отметим, что за титул сразятся два первых номера посева.

Доха. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Вероника Кудерметова – 6:0, 6:1

Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 6:1