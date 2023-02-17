Львов проиграл второй матч за день на сборе в Турции
Украинский клуб уступил соперникам из Грузии
В пятницу, 17 февраля, на предсезонном сборе в Турции ФК «Львов» провел товарищеский поединок с грузинским клубом «Самгурали».
На перерыв команды ушли при счете 1:1, но во втором тайме соперники украинской команды были успешнее.
Контрольный матч
ФК «Львов» – ФК «Самгурали» – 2:3
Беляев, игрок на просмотре
ФК «Львов»: игрок на просмотре, Габриэль, Дитятьев, игрок на просмотре, Кузык, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Бугай, 75), Беляев (Ременяк, 70), Грисьо.
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