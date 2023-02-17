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Товарищеские матчи
Львов
17.02.2023, FT 2 : 3
Самгурали
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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 19:15 | Обновлено 17 февраля 2023, 19:16
232
0

Львов проиграл второй матч за день на сборе в Турции

Украинский клуб уступил соперникам из Грузии

17 февраля 2023, 19:15 | Обновлено 17 февраля 2023, 19:16
232
0
Львов проиграл второй матч за день на сборе в Турции
ФК Львов

​В пятницу, 17 февраля, на предсезонном сборе в Турции ФК «Львов» провел товарищеский поединок с грузинским клубом «Самгурали».

На перерыв команды ушли при счете 1:1, но во втором тайме соперники украинской команды были успешнее.

Контрольный матч

ФК «Львов» – ФК «Самгурали» – 2:3
Беляев, игрок на просмотре

ФК «Львов»: игрок на просмотре, Габриэль, Дитятьев, игрок на просмотре, Кузык, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Бугай, 75), Беляев (Ременяк, 70), Грисьо.

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товарищеские матчи Львов учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Самгурали
Источник Sport.ua
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