Львов проиграл второй матч за день на сборе в Турции

​В пятницу, 17 февраля, на предсезонном сборе в Турции ФК «Львов» провел товарищеский поединок с грузинским клубом «Самгурали».

На перерыв команды ушли при счете 1:1, но во втором тайме соперники украинской команды были успешнее.

Контрольный матч

ФК «Львов» – ФК «Самгурали» – 2:3

Беляев, игрок на просмотре

ФК «Львов»: игрок на просмотре, Габриэль, Дитятьев, игрок на просмотре, Кузык, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Бугай, 75), Беляев (Ременяк, 70), Грисьо.