Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте

17 февраля на арене «Аль-Иттихад Кальба» состоялся матч 17-го тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Айн» Сергея Реброва.

Хозяева едва не ушли от поражения в компенсированное время матча, сравняв счет на 90+2 минуте, но гости сумели забить победный гол на 90+8-й.

Вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и был заменен на 90+10 минуте.

После этой победы «Аль-Айн» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице, до лидера – два очка.

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Чемпионат ОАЭ. 17-й тур

«Аль-Иттихад» – «Аль-Айн» – 2:3

Фардан (47), Чикелдеу (90+2) – Канеду (21), Рахими (81), Лаба (90+8)