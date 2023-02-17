Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Команда Сергея Реброва пропустила и забила в компенсированное время
17 февраля на арене «Аль-Иттихад Кальба» состоялся матч 17-го тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Айн» Сергея Реброва.
Хозяева едва не ушли от поражения в компенсированное время матча, сравняв счет на 90+2 минуте, но гости сумели забить победный гол на 90+8-й.
Вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и был заменен на 90+10 минуте.
После этой победы «Аль-Айн» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице, до лидера – два очка.
Чемпионат ОАЭ. 17-й тур
«Аль-Иттихад» – «Аль-Айн» – 2:3
Фардан (47), Чикелдеу (90+2) – Канеду (21), Рахими (81), Лаба (90+8)
نهاية المباراة والنتيجة اتحاد كلباء 2 والعين 3 #نادي_العين pic.twitter.com/zlV3aQ5L4D— نادي العين (@alainfcae) February 17, 2023
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