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WTA
17 февраля 2023, 17:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 17:32
537
0

Киченок / Остапенко – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в турнира в Дохе

17 февраля 2023, 17:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 17:32
537
0
Киченок / Остапенко – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

19 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Катаре.

В матче за титул украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против американского тандема ​Кори Гауфф / Джессика Пегула. Матч состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Свёнтек – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 19:45 по Киеву.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Кори Гауфф Джессика Пегула WTA Доха
Источник Sport.ua
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