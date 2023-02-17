Киченок / Остапенко – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Катаре.

В матче за титул украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против американского тандема ​Кори Гауфф / Джессика Пегула. Матч состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Свёнтек – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 19:45 по Киеву.

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