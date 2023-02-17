Дебюта в АПЛ пока не будет. Забарный все еще не готов играть

Наставник «Борнмута» Гари О'Нил рассказал о том, что украинский защитник Илья Забарный точно не дебютирует в АПЛ в ближайшем матче против «Вулверхэмптона».

«Никто из тех, кто пропускал прошлый матч, не восстановился. Забарный не готов играть, Келли не готов, Брукс и Кук не готовы. Однако постепенно они подходят к нужным кондициям», — сказал О'Нил.

«Борнмут» находится в зоне вылета.