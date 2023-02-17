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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 16:45 |
504
1

Дебюта в АПЛ пока не будет. Забарный все еще не готов играть

Илья не восстановился

17 февраля 2023, 16:45 |
504
1
Дебюта в АПЛ пока не будет. Забарный все еще не готов играть
ФК Борнмут. Илья Забарный

Наставник «Борнмута» Гари О'Нил рассказал о том, что украинский защитник Илья Забарный точно не дебютирует в АПЛ в ближайшем матче против «Вулверхэмптона».

«Никто из тех, кто пропускал прошлый матч, не восстановился. Забарный не готов играть, Келли не готов, Брукс и Кук не готовы. Однако постепенно они подходят к нужным кондициям», — сказал О'Нил.

«Борнмут» находится в зоне вылета.

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Илья Забарный Борнмут Гари О'Нил
Источник BBC
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Илья ты когда приготовишься к игре, твой клуб уже будет играть в чемпионшип 
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