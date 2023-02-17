Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 16:45 |
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Дебюта в АПЛ пока не будет. Забарный все еще не готов играть
Илья не восстановился
17 февраля 2023, 16:45 |
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Наставник «Борнмута» Гари О'Нил рассказал о том, что украинский защитник Илья Забарный точно не дебютирует в АПЛ в ближайшем матче против «Вулверхэмптона».
«Никто из тех, кто пропускал прошлый матч, не восстановился. Забарный не готов играть, Келли не готов, Брукс и Кук не готовы. Однако постепенно они подходят к нужным кондициям», — сказал О'Нил.
«Борнмут» находится в зоне вылета.
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