Тренер Челси о матче с аутсайдером АПЛ: «Играем дома, ожидаем взять 3 очка»

Наставник «Челси» Грэм Поттер оценил ближайший матч АПЛ против аутсайдера «Саутгемптона». Игра состоится в субботу, начало в 17:00. Синие в последних десяти встречах чемпионата выиграли лишь дважды.

«Это важный матч, мы играем дома и рассчитываем взять три очка. В матче Лиги чемпионов с Дортмундом мы не смогли забить. Иногда забить гол – это самое сложное. Наш показатель xG в этой игре был выше, чем в среднем по Лиге чемпионов, а забить не удалось».

«Нужно лучше действовать в последней трети поля», — сказал Поттер.

Украинский хавбек Синих Михаил Мудрик выходил в стартовом составе в последних трех матчах команды.