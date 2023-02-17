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  4. Тренер Челси о матче с аутсайдером АПЛ: «Играем дома, ожидаем взять 3 очка»
Англия
17 февраля 2023, 16:12 |
366
1

Тренер Челси о матче с аутсайдером АПЛ: «Играем дома, ожидаем взять 3 очка»

У команды проблемы с голами

17 февраля 2023, 16:12 |
366
1
Тренер Челси о матче с аутсайдером АПЛ: «Играем дома, ожидаем взять 3 очка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Поттер

Наставник «Челси» Грэм Поттер оценил ближайший матч АПЛ против аутсайдера «Саутгемптона». Игра состоится в субботу, начало в 17:00. Синие в последних десяти встречах чемпионата выиграли лишь дважды.

«Это важный матч, мы играем дома и рассчитываем взять три очка. В матче Лиги чемпионов с Дортмундом мы не смогли забить. Иногда забить гол – это самое сложное. Наш показатель xG в этой игре был выше, чем в среднем по Лиге чемпионов, а забить не удалось».

«Нужно лучше действовать в последней трети поля», — сказал Поттер.

Украинский хавбек Синих Михаил Мудрик выходил в стартовом составе в последних трех матчах команды.

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Челси Саутгемптон Грэм Поттер Михаил Мудрик
Источник BBC
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Комментарии 1
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Kain_X_Rain
Так,одне тренера,друге Кукарекі,останне самі знаєте чиє )
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