УАФ: «Павелко продолжает исполнять обязанности Президента ассоциации»

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опровергла информацию об отстранении Президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности на один месяц, заявив, что это манипуляция и не соответствует действительности.

«Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности Президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора. Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения дела Андрей Павелко уполномочен выполнять свои обязанности в должности Президента УАФ. Обжалование же сегодняшнего определения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека.

Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности Украинской ассоциации футбола, а потому очевидно, что оно направлено исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом, в частности, и в глазах международного футбольного сообщества накануне выборов членов Исполкома УЕФА. Это решение абсолютно необоснованно и грубо противоречит Уставам УЕФА и ФИФА, которые безапелляционно запрещают вмешательство местных судов в работу национальных футбольных организаций.

Появление этого незаконного и юридически безосновательного решения Печерского суда является четким подтверждением того факта, что давление на руководство ассоциации через подконтрольные правоохранительные органы осуществляется отдельными лицами искусственно в интересах, в частности, «страны 404», стремящейся лишить Украину представительства в УЕФА. Добавим, что при всех проявлениях давления и диверсий президент УАФ Андрей Павелко стал единственным официальным кандидатом от Украины на выборах членов Исполкома УЕФА.

Печерский районный суд Киева сегодня также вынес решение о временном отстранении от занимаемой должности генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого на один месяц. Это постановление также не вступило в законную силу и будет обжаловано. Юрий Записоцкий продолжает выполнять свои должностные обязанности», – говорится в заявлении УАФ.