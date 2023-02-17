Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 15:47 | Обновлено 17 февраля 2023, 15:55
101
0
С Ванатом и Перрисом. Известен старт Динамо на спарринг с Лиепаей
Киевляне в Турции проведут очередной товарищеский матч
17 февраля 2023, 15:47 | Обновлено 17 февраля 2023, 15:55
101
0
Сегодня, 17 февраля, в рамках турецкого сбора на поле Mardan Stadium киевское «Динамо» проведет встречу с представителем чемпионата Латвии – командой «Лиепая». Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Перрис, Ванат.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Лиепая».
Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Лієпаї» 📋 pic.twitter.com/AfoMQPx1Vq— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 17, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 февраля 2023, 13:30 1
Алексей Михайличенко подтвердил, что Ребров является главным кандидатом
Футбол | 17 февраля 2023, 10:30 11
«Горнякам» интересен 21-летний бразилец Эрик из «Аль-Айна»
Футбол | 17.02.2023, 08:00
Футбол | 16.02.2023, 16:25
Футбол | 16.02.2023, 21:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.02.2023, 12:58 14
Футбол
15.02.2023, 23:57 61
15.02.2023, 14:35 8
15.02.2023, 10:14
17.02.2023, 06:14
15.02.2023, 13:27 7
16.02.2023, 00:50 42