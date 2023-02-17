С Ванатом и Перрисом. Известен старт Динамо на спарринг с Лиепаей

Сегодня, 17 февраля, в рамках турецкого сбора на поле Mardan Stadium киевское «Динамо» проведет встречу с представителем чемпионата Латвии – командой «Лиепая». Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Перрис, Ванат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Лиепая».