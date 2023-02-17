Определилась соперница Ястремской по финалу отбора на турнире в ОАЭ

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA 99) на волне успешного старта в отборе к турниру серии WTA 1000 Дубай (ОАЭ) узнала имя соперницы по финальному раунду квалификации.

Напомним, в первом круге отбора Ястремская переиграла титулованную Сару Эррани из Италии – 6:1, 6:3.

За путевку в основную сетку турнира 22-летней уроженке Одессы предстоит сразиться с американкой Лорен Дэвис. Будущая соперница украинки является 1-м номера посева отборочной стадии. В полуфинале Дэвис в двух сетах убедительно разобралась с Анной Данилиной, представляющей Казахстан – 6:3, 6:1.

Ранее Ястремская и Дэвис еще ни разу не встречались.