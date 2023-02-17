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WTA
17 февраля 2023, 14:54 | Обновлено 17 февраля 2023, 15:00
360
0

Определилась соперница Ястремской по финалу отбора на турнире в ОАЭ

Украинку ждет лидер посева

17 февраля 2023, 14:54 | Обновлено 17 февраля 2023, 15:00
360
0
Определилась соперница Ястремской по финалу отбора на турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA 99) на волне успешного старта в отборе к турниру серии WTA 1000 Дубай (ОАЭ) узнала имя соперницы по финальному раунду квалификации.

Напомним, в первом круге отбора Ястремская переиграла титулованную Сару Эррани из Италии – 6:1, 6:3.

За путевку в основную сетку турнира 22-летней уроженке Одессы предстоит сразиться с американкой Лорен Дэвис. Будущая соперница украинки является 1-м номера посева отборочной стадии. В полуфинале Дэвис в двух сетах убедительно разобралась с Анной Данилиной, представляющей Казахстан – 6:3, 6:1.

Ранее Ястремская и Дэвис еще ни разу не встречались.

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Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская WTA Дубай Лорен Дэвис
Источник Sport.ua
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