Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Уволили из Динамо письмом на электронную почту»

Экс-тренер «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал о том, что в 2020 году был уволен из киевской команды письмом на электронную почту от юриста клуба.

«То, что случилось, то случилось. Это не обида, но... Я столько лет проработал в «Динамо», а увольнять меня письмом на электронную почту... От какого-то юриста «Динамо» Киев. Это не очень порядочно. Я даже это письмо не открыл».

«Я позвонил Игорю Суркису, а он мне говорит: «Не нужно уже готовить команду, ты уволен». Я сказал «спасибо». На мой взгляд, президент клуба не должен так поступать», — сказал Михайличенко.

Сейчас Михайличенко работает на должности вице-президента УАФ.