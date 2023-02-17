Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Уволили из Динамо письмом на электронную почту»
Экс-тренер киевлян был разочарован поступком президента клуба
Экс-тренер «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал о том, что в 2020 году был уволен из киевской команды письмом на электронную почту от юриста клуба.
«То, что случилось, то случилось. Это не обида, но... Я столько лет проработал в «Динамо», а увольнять меня письмом на электронную почту... От какого-то юриста «Динамо» Киев. Это не очень порядочно. Я даже это письмо не открыл».
«Я позвонил Игорю Суркису, а он мне говорит: «Не нужно уже готовить команду, ты уволен». Я сказал «спасибо». На мой взгляд, президент клуба не должен так поступать», — сказал Михайличенко.
Сейчас Михайличенко работает на должности вице-президента УАФ.
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