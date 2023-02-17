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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Уволили из Динамо письмом на электронную почту»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 14:11 |
1202
3

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Уволили из Динамо письмом на электронную почту»

Экс-тренер киевлян был разочарован поступком президента клуба

17 февраля 2023, 14:11 |
1202
3
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Уволили из Динамо письмом на электронную почту»
ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Экс-тренер «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал о том, что в 2020 году был уволен из киевской команды письмом на электронную почту от юриста клуба.

«То, что случилось, то случилось. Это не обида, но... Я столько лет проработал в «Динамо», а увольнять меня письмом на электронную почту... От какого-то юриста «Динамо» Киев. Это не очень порядочно. Я даже это письмо не открыл».

«Я позвонил Игорю Суркису, а он мне говорит: «Не нужно уже готовить команду, ты уволен». Я сказал «спасибо». На мой взгляд, президент клуба не должен так поступать», — сказал Михайличенко.

Сейчас Михайличенко работает на должности вице-президента УАФ.

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Динамо Киев Алексей Михайличенко Игорь Суркис
Источник Sportarena
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Комментарии 3
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20052011
Мне очень нравилась игра Михайличенко, игроком был классным. А в родном "Динамо" побыл тренером и получил "награду" от коррупционеров и просто мерзких типов сюркисов. Теперь же в УАФ идет в защиту другого коррупционера, главного врага украинского футбола особи павелка. Леша, видать тоже на прикормке, стыдоба.
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+1
Умник
Алексей а как вы хотели, вы радовались ничье Зари в последнем туре в 2020 году сидя на лавке. Угробив почти Шапаренка. Мне не нужны таблетки для памяти.
Плюс мне интересно как вы ушли?
Как то резко стали функционером уаф.
Игрок вы супер были. Из за вас я смотрел Глазго Рейнджерс.
Но может по заслугам?
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+1
Gargantua
и даже премию за отличные результаты не выписали?
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0
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