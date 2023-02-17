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Лига Европы
17 февраля 2023, 13:34 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:45
268
0

По статистике шансы на выход в 1/8 финала у Шахтера и Ренна равны

Горняки после минимальной домашней победы проходили дальше в 4-х случаях из 8

17 февраля 2023, 13:34 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:45
268
0
По статистике шансы на выход в 1/8 финала у Шахтера и Ренна равны
ФК Шахтер

За время выступления в еврокубках «Шахтер», одержав минимальную победу на своем поле в первом матче плей-офф, выходил в следующий раунд в 4-х случаях из 8. А конкретно при выигрыше со счетом 2:1 – в 2-х из 4-х. Хотя в целом для украинских клубов этот счет являлся достаточно фартовым – 7 проходов из 9 (77,8%).

В свою очередь «Ренн», который имеет куда меньшую еврокубковую биографию, чем горняки, лишь однажды ранее уступал в гостях с разницей в один мяч. Проиграв на выезде во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА-2008/09 норвежскому «Стабеку» 1:2, французы дома добились желанной победы – 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Шахтер» после минимальной победы в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет (д)

Счет (г)

+/-

1979/80

КУ

1/32

Монако

2:1

0:2

-

1980/81

КУ

1/32

Айнтрахт Фр

1:0

0:3

-

1983/84

КК

1/8

Серветт

1:0

2:1

+

1998/99

КУ

ПР

Биркиркара

2:1

4:0

+

2003/04

ЛЧ

КР3

Локомотив М

1:0

1:3

-

2006/07

ЛЧ

КР3

Легия

1:0

3:2

+

2017/18

ЛЧ

1/8

Рома

2:1

0:1

-

2019/20

ЛЕ

1/16

Бенфика

2:1

3:3

+

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Источник Sport.ua
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