По статистике шансы на выход в 1/8 финала у Шахтера и Ренна равны

За время выступления в еврокубках «Шахтер», одержав минимальную победу на своем поле в первом матче плей-офф, выходил в следующий раунд в 4-х случаях из 8. А конкретно при выигрыше со счетом 2:1 – в 2-х из 4-х. Хотя в целом для украинских клубов этот счет являлся достаточно фартовым – 7 проходов из 9 (77,8%).

В свою очередь «Ренн», который имеет куда меньшую еврокубковую биографию, чем горняки, лишь однажды ранее уступал в гостях с разницей в один мяч. Проиграв на выезде во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА-2008/09 норвежскому «Стабеку» 1:2, французы дома добились желанной победы – 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Шахтер» после минимальной победы в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет (д) Счет (г) +/- 1979/80 КУ 1/32 Монако 2:1 0:2 - 1980/81 КУ 1/32 Айнтрахт Фр 1:0 0:3 - 1983/84 КК 1/8 Серветт 1:0 2:1 + 1998/99 КУ ПР Биркиркара 2:1 4:0 + 2003/04 ЛЧ КР3 Локомотив М 1:0 1:3 - 2006/07 ЛЧ КР3 Легия 1:0 3:2 + 2017/18 ЛЧ 1/8 Рома 2:1 0:1 - 2019/20 ЛЕ 1/16 Бенфика 2:1 3:3 +

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.