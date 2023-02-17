По статистике шансы на выход в 1/8 финала у Шахтера и Ренна равны
Горняки после минимальной домашней победы проходили дальше в 4-х случаях из 8
За время выступления в еврокубках «Шахтер», одержав минимальную победу на своем поле в первом матче плей-офф, выходил в следующий раунд в 4-х случаях из 8. А конкретно при выигрыше со счетом 2:1 – в 2-х из 4-х. Хотя в целом для украинских клубов этот счет являлся достаточно фартовым – 7 проходов из 9 (77,8%).
В свою очередь «Ренн», который имеет куда меньшую еврокубковую биографию, чем горняки, лишь однажды ранее уступал в гостях с разницей в один мяч. Проиграв на выезде во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА-2008/09 норвежскому «Стабеку» 1:2, французы дома добились желанной победы – 2:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Шахтер» после минимальной победы в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет (д)
|
Счет (г)
|
+/-
|
1979/80
|
КУ
|
1/32
|
Монако
|
2:1
|
0:2
|
-
|
1980/81
|
КУ
|
1/32
|
Айнтрахт Фр
|
1:0
|
0:3
|
-
|
1983/84
|
КК
|
1/8
|
Серветт
|
1:0
|
2:1
|
+
|
1998/99
|
КУ
|
ПР
|
Биркиркара
|
2:1
|
4:0
|
+
|
2003/04
|
ЛЧ
|
КР3
|
Локомотив М
|
1:0
|
1:3
|
-
|
2006/07
|
ЛЧ
|
КР3
|
Легия
|
1:0
|
3:2
|
+
|
2017/18
|
ЛЧ
|
1/8
|
Рома
|
2:1
|
0:1
|
-
|
2019/20
|
ЛЕ
|
1/16
|
Бенфика
|
2:1
|
3:3
|
+
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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