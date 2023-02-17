Михайличенко – о тренере сборной Украины: «Есть план A, B и С. Подождем»
Алексей Михайличенко подтвердил, что Ребров является главным кандидатом
Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко подтвердил, что Сергей Ребров является главным претендентом на пост тренера сборной Украины, но есть и запасные варианты.
«Рано говорить, но есть кандидатуры, мы надеемся. Есть, наверное, и план А, и план B, и, думаю, план С. Ребров? Я не буду цеплять эту тему, она сложная и неоднозначная. Давайте подождем».
«Мы бы хотели видеть Реброва, он сам хочет. Мы пытаемся все сделать», — сказал Михайличенко.
Сборная Украины остается без тренера за месяц с небольшим до старта отбора Евро-2024.
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