Михайличенко – о тренере сборной Украины: «Есть план A, B и С. Подождем»

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко подтвердил, что Сергей Ребров является главным претендентом на пост тренера сборной Украины, но есть и запасные варианты.

«Рано говорить, но есть кандидатуры, мы надеемся. Есть, наверное, и план А, и план B, и, думаю, план С. Ребров? Я не буду цеплять эту тему, она сложная и неоднозначная. Давайте подождем».

«Мы бы хотели видеть Реброва, он сам хочет. Мы пытаемся все сделать», — сказал Михайличенко.

Сборная Украины остается без тренера за месяц с небольшим до старта отбора Евро-2024.