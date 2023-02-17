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  4. Михайличенко – о тренере сборной Украины: «Есть план A, B и С. Подождем»
Чемпионат Европы
17 февраля 2023, 13:30 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:49
1212
1

Михайличенко – о тренере сборной Украины: «Есть план A, B и С. Подождем»

Алексей Михайличенко подтвердил, что Ребров является главным кандидатом

17 февраля 2023, 13:30 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:49
1212
1
Михайличенко – о тренере сборной Украины: «Есть план A, B и С. Подождем»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко подтвердил, что Сергей Ребров является главным претендентом на пост тренера сборной Украины, но есть и запасные варианты.

«Рано говорить, но есть кандидатуры, мы надеемся. Есть, наверное, и план А, и план B, и, думаю, план С. Ребров? Я не буду цеплять эту тему, она сложная и неоднозначная. Давайте подождем».

«Мы бы хотели видеть Реброва, он сам хочет. Мы пытаемся все сделать», — сказал Михайличенко.

Сборная Украины остается без тренера за месяц с небольшим до старта отбора Евро-2024.

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Алексей Михайличенко сборная Украины по футболу УАФ Сергей Ребров
Источник Sportarena
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Комментарии 1
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witcher_rr
Клоуни,вже давно пора,щоб був тренер.Носяться з цим Ребровим,таке враження,що місію знайшли.Невже немає інших тренерів?чи не всі ще бабкі спиляли
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