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Англия
17 февраля 2023, 13:55 |
1269
1

Суперкомпьютер спрогнозировал итог АПЛ. Плохие новости для украинцев

Статистический портал Opta оценил шансы лидеров чемпионата Англии взять трофей

17 февраля 2023, 13:55 |
1269
1
Суперкомпьютер спрогнозировал итог АПЛ. Плохие новости для украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine

Статический портал Opta опубликовал текущую таблицу АПЛ, где расписано, какое место каждая команда имеет больше всего шансов занять по итогам чемпионата.

По данным издания, «Манчестер Сити» с вероятностью в 66% станет чемпионом Англии. У «Арсенала», в котором выступает украинский защитник Александр Зинченко, шансы на чемпионство расцениваются в 33,2% и еще 1,8% был отдан «Манчестер Юнайтед».

Илья Забарный с «Борнмутом» и Виталий Миколенко с «Эвертоном» скорее всего вылетят из АПЛ. «Челси» с Михаилом Мудриком не попадет в еврокубки, но имеет шансы подняться на 8-е место с 10-го, на котором клуб сейчас располагается.

Другой суперкомпьютер, прогнозы которого появляются у издания The Sun, также пророчит «Сити» чемпионство, «Борнмуту» и «Эвертону» вылет из АПЛ, а «Челси» – восьмое место.

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Источник Opta
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Комментарии 1
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solomon
Не більш ніж новий тренд після забутого часом восьменіга Пауля. Приблизно з такою самою вирогідністю вгадати. Ну може трохи вище. 
Захоплюючий фінал ЧС -  Бразилія Бельгія вже не так давно дивилися. 
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