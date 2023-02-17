Суперкомпьютер спрогнозировал итог АПЛ. Плохие новости для украинцев
Статистический портал Opta оценил шансы лидеров чемпионата Англии взять трофей
Статический портал Opta опубликовал текущую таблицу АПЛ, где расписано, какое место каждая команда имеет больше всего шансов занять по итогам чемпионата.
По данным издания, «Манчестер Сити» с вероятностью в 66% станет чемпионом Англии. У «Арсенала», в котором выступает украинский защитник Александр Зинченко, шансы на чемпионство расцениваются в 33,2% и еще 1,8% был отдан «Манчестер Юнайтед».
Илья Забарный с «Борнмутом» и Виталий Миколенко с «Эвертоном» скорее всего вылетят из АПЛ. «Челси» с Михаилом Мудриком не попадет в еврокубки, но имеет шансы подняться на 8-е место с 10-го, на котором клуб сейчас располагается.
Другой суперкомпьютер, прогнозы которого появляются у издания The Sun, также пророчит «Сити» чемпионство, «Борнмуту» и «Эвертону» вылет из АПЛ, а «Челси» – восьмое место.
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