ВИДЕО. Сын легендарного итальянского футболиста подвергся нападению

Сын легендарного итальянского футболиста Андреа Пирло Николо Пирло заявил, что на него напали в Турине.

Об этом он сообщил в своем Instаgram. Парень опубликовал видео с нападвашими.

«Я находился в машине с другом, когда подбежала эта группа подростков и в итоге ударили его. Они пинали машину и бросали в нас камни. К счастью, обошлось без травм», – написал Николо.

Интересно, что Николо не пошел по стопам своего отца. Он отказался от карьеры футболиста в прошлом году. Сейчас ему 19 лет.