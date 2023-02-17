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  4. ВИДЕО. Сын легендарного итальянского футболиста подвергся нападению
Италия
17 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:44
1834
0

ВИДЕО. Сын легендарного итальянского футболиста подвергся нападению

Николо Пирло сам заявил в своем Instagram об этом инциденте

17 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:44
1834
0
ВИДЕО. Сын легендарного итальянского футболиста подвергся нападению
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло и Николо Пирло

Сын легендарного итальянского футболиста Андреа Пирло Николо Пирло заявил, что на него напали в Турине.

Об этом он сообщил в своем Instаgram. Парень опубликовал видео с нападвашими.

«Я находился в машине с другом, когда подбежала эта группа подростков и в итоге ударили его. Они пинали машину и бросали в нас камни. К счастью, обошлось без травм», – написал Николо.

Интересно, что Николо не пошел по стопам своего отца. Он отказался от карьеры футболиста в прошлом году. Сейчас ему 19 лет.

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Андреа Пирло видео нападение криминал
Источник Instagram
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