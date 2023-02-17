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WTA
17 февраля 2023, 11:15 | Обновлено 17 февраля 2023, 11:17
685
0

Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Дубае

17 февраля 2023, 11:15 | Обновлено 17 февраля 2023, 11:17
685
0
Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

17 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом круге отбора украинка сразится с Сарой Эррани из США (№81 WTA). Время начала матча – 11:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли два раза, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница сыграет с Лорен Дэвис (№49 WTA) или Анной Данилиной (№541 WTA).

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Источник Sport.ua
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