Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом круге отбора украинка сразится с Сарой Эррани из США (№81 WTA). Время начала матча – 11:20 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли два раза, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница сыграет с Лорен Дэвис (№49 WTA) или Анной Данилиной (№541 WTA).

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