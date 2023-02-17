Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Дубае
17 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.
В первом круге отбора украинка сразится с Сарой Эррани из США (№81 WTA). Время начала матча – 11:20 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли два раза, украинка пока не проигрывала.
В следующем раунде победительница сыграет с Лорен Дэвис (№49 WTA) или Анной Данилиной (№541 WTA).
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