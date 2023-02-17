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WTA
17 февраля 2023, 10:45 | Обновлено 17 февраля 2023, 10:51
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Катарина Завацкая – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Дубае

17 февраля 2023, 10:45 | Обновлено 17 февраля 2023, 10:51
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Катарина Завацкая – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

17 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№277 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом круге отбора украинка сразится с Мэдисон Бренгл из США (№81 WTA). Время начала матча – 10:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница сыграет с Данкой Ковинич (№63 WTA) или Стефанией Божика (№831 WTA).

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Катарина Завацкая смотреть онлайн WTA Дубай Мэдисон Бренгл
Источник Sport.ua
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