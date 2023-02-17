Катарина Завацкая – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Дубае
17 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№277 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.
В первом круге отбора украинка сразится с Мэдисон Бренгл из США (№81 WTA). Время начала матча – 10:50 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница сыграет с Данкой Ковинич (№63 WTA) или Стефанией Божика (№831 WTA).
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