Жозе МОУРИНЬО: «Мы упустили несколько невероятных возможностей»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от австрийского «Зальцбурга» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это футбол, вот что мы говорим в таких ситуациях. Здесь нужно забивать голы. Этого мяча могло и не быть, но он случился. Я считаю, мы доминировали и контролировали эту игру, которая была для нас очень спокойной.

Мы упустили несколько невероятных возможностей, а в первом тайме нам не дали пробить пенальти. Нам не повезло со сменой судьи на этого джентльмена. Пропустить этот гол на последних минутах было несправедливо», - сказал Моуриньо.