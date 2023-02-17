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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Мы упустили несколько невероятных возможностей»
Лига Европы
17 февраля 2023, 07:15 | Обновлено 17 февраля 2023, 07:21
334
0

Жозе МОУРИНЬО: «Мы упустили несколько невероятных возможностей»

Наставник «Ромы» – о поражении от «Зальцбурга»

17 февраля 2023, 07:15 | Обновлено 17 февраля 2023, 07:21
334
0
Жозе МОУРИНЬО: «Мы упустили несколько невероятных возможностей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от австрийского «Зальцбурга» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это футбол, вот что мы говорим в таких ситуациях. Здесь нужно забивать голы. Этого мяча могло и не быть, но он случился. Я считаю, мы доминировали и контролировали эту игру, которая была для нас очень спокойной.

Мы упустили несколько невероятных возможностей, а в первом тайме нам не дали пробить пенальти. Нам не повезло со сменой судьи на этого джентльмена. Пропустить этот гол на последних минутах было несправедливо», - сказал Моуриньо.

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Источник Sky Sport Italia
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