Таблица коэффициентов. Нужна ничья: Украина рискует остаться с 4 клубами

В мид-уик возобновился сезон еврокубков, и по итогам матчей произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Для Украины четверг имел противоположные футбольные эмоции. Порадовал донецкий «Шахтер» победой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над французским «Ренном» (2:1). А вот в Лиге конференций «Днепр-1» в третий раз за сезон проиграл кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).

Благодаря победе горняков Украина прибавила к рейтингу +0.400 балла, и сезонный набор увеличился до 5.100, это 22-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид в начале июня, Украина (28.900) по-прежнему занимает 16-е место. Это позиция предполагает участие спустя сезон лишь 4 команд от страны в еврокубках, причем только 1 клуб будет участвовать в ЛЧ. Поэтому очень важно подняться хотя бы на 15-е место, что дает 5 клубов в еврокубках, в том числе 2 команды в ЛЧ.

Наиболее реально опередить Чехию, у которой уже осенью выбыли все команды. Для этого Украине нужна еще одна ничья (жалко, «Днепр-1» не удержал ничейный результат на Кипре). Есть шансы перегнать и Швейцарию с Норвегией, имеющих в феврале лишь по одному представителю.

Продолжает мощно выступать Турция, у которой уже 11.200 балла в текущем сезоне (топ-6 годового рейтинга) и аж 4 клуба в весенней стадии.

Изучим ситуацию у конкурентов и прибавку за неделю

11. Сербия: +0.500 (Партизан в ЛК выиграл у Шерифа) = 32.375

12. Турция +0.400 (четыре клуба продолжают выступать) = 31.500

13. Швейцария: +0.000 (Базель в ЛК проиграл Трабзонспору) = 29.175

14. Чехия: +0.000 (все клубы уже дружно выбыли из еврокубков) = 29.050

15. Норвегия: +0.250 (Буде-Глимт в ЛК сыграл вничью с Лехом) = 29.000

16. Украина: +0.400 (Шахтер выиграл, но Днепр-1 проиграл) = 28.900

17. Дания +0.200 (Мидтьюлланд сыграл вничью со Спортингом) = 27.825

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)