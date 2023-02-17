Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Нужна ничья: Украина рискует остаться с 4 клубами
Лига чемпионов
17 февраля 2023, 08:00 | Обновлено 17 февраля 2023, 08:13
1526
3

Таблица коэффициентов. Нужна ничья: Украина рискует остаться с 4 клубами

«Шахтер» победил «Ренн» в ЛЕ, а вот «Днепр-1» проиграл клубу АЕК на Кипре

17 февраля 2023, 08:00 | Обновлено 17 февраля 2023, 08:13
1526
3
Таблица коэффициентов. Нужна ничья: Украина рискует остаться с 4 клубами
ФК Шахтер Донецк

В мид-уик возобновился сезон еврокубков, и по итогам матчей произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Для Украины четверг имел противоположные футбольные эмоции. Порадовал донецкий «Шахтер» победой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над французским «Ренном» (2:1). А вот в Лиге конференций «Днепр-1» в третий раз за сезон проиграл кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).

Благодаря победе горняков Украина прибавила к рейтингу +0.400 балла, и сезонный набор увеличился до 5.100, это 22-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид в начале июня, Украина (28.900) по-прежнему занимает 16-е место. Это позиция предполагает участие спустя сезон лишь 4 команд от страны в еврокубках, причем только 1 клуб будет участвовать в ЛЧ. Поэтому очень важно подняться хотя бы на 15-е место, что дает 5 клубов в еврокубках, в том числе 2 команды в ЛЧ.

Наиболее реально опередить Чехию, у которой уже осенью выбыли все команды. Для этого Украине нужна еще одна ничья (жалко, «Днепр-1» не удержал ничейный результат на Кипре). Есть шансы перегнать и Швейцарию с Норвегией, имеющих в феврале лишь по одному представителю.

Продолжает мощно выступать Турция, у которой уже 11.200 балла в текущем сезоне (топ-6 годового рейтинга) и аж 4 клуба в весенней стадии.

Изучим ситуацию у конкурентов и прибавку за неделю

  • 11. Сербия: +0.500 (Партизан в ЛК выиграл у Шерифа) = 32.375
  • 12. Турция +0.400 (четыре клуба продолжают выступать) = 31.500
  • 13. Швейцария: +0.000 (Базель в ЛК проиграл Трабзонспору) = 29.175
  • 14. Чехия: +0.000 (все клубы уже дружно выбыли из еврокубков) = 29.050
  • 15. Норвегия: +0.250 (Буде-Глимт в ЛК сыграл вничью с Лехом) = 29.000
  • 16. Украина: +0.400 (Шахтер выиграл, но Днепр-1 проиграл) = 28.900
  • 17. Дания +0.200 (Мидтьюлланд сыграл вничью со Спортингом) = 27.825

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

По теме:
Душан ВЛАХОВИЧ: «Мы заслуживали большего»
Жозе МОУРИНЬО: «Мы упустили несколько невероятных возможностей»
Бруно ЖЕНЕЗИО: «Шахтер дестабилизировал нас своей игрой»
Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Лига конференций АЕК Ларнака - Днепр-1 Шахтер - Ренн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы заслужили забить Ренну больше»
Футбол | 17 февраля 2023, 04:43 1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы заслужили забить Ренну больше»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы заслужили забить Ренну больше»

Наставник «Шахтера» – о поединке с французским клубом

Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
Другие виды | 16 февраля 2023, 22:43 2
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве

Украинская дзюдоистка в итоговом протоколе заняла 5-е место

Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Бокс | 16.02.2023, 08:08
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Биатлон | 16.02.2023, 14:35
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Шанс на признание. Крыськив – среди претендентов на игрока недели в ЛЕ
Футбол | 17.02.2023, 03:10
Шанс на признание. Крыськив – среди претендентов на игрока недели в ЛЕ
Шанс на признание. Крыськив – среди претендентов на игрока недели в ЛЕ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mac_Gyver
Украïнi доводиться вкалувати щоб отримати бодай трiшки бiльше балiв чим Мордор отримав вiд Iнфантiно просто так, у подарунок.
Ответить
0
Letifer
Мало кто ожидал, что мы столько очков в этом сезоне возьмём
Ответить
0
Умник
Честно и хорошо что останется 4.
Халявы не будет. Все будут проходить квалификацию
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
16.02.2023, 16:50 24
Биатлон
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
15.02.2023, 13:27 7
Бокс
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
15.02.2023, 11:08 19
Футбол
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
16.02.2023, 16:25 12
Футбол
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
15.02.2023, 17:00 17
Биатлон
ПАЛКИН: «ФИФА ведет украинские клубы к банкротству. Будет трудно выжить»
ПАЛКИН: «ФИФА ведет украинские клубы к банкротству. Будет трудно выжить»
15.02.2023, 16:14 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности