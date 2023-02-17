Чигринский вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Греции
За матч «Ионикоса» украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.9
Украинский защитник клуба «Ионикос» Дмитрий Чигринский вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Греции.
11 ноября в матче «Ионикоса» против клуба «Яннина» (0:0) украинский защитник сыграл надежно все 90 минут (особенно когда его команда осталась в меньшинстве на 66-й минуте) и получил от SofaScore высокую оценку 7.9.
«Ионикос» набрал 15 очков и занимает 12-е место в чемпионате Греции среди 14 команд. У Чигринского в активе 16 матчей в текущем сезоне, без забитых голов.
Турнирная таблица чемпионата Греции
Символическая сборная 22-го тура чемпионата Греции (SofaScore)
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