Украинский защитник клуба «Ионикос» Дмитрий Чигринский вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Греции.

11 ноября в матче «Ионикоса» против клуба «Яннина» (0:0) украинский защитник сыграл надежно все 90 минут (особенно когда его команда осталась в меньшинстве на 66-й минуте) и получил от SofaScore высокую оценку 7.9.

«Ионикос» набрал 15 очков и занимает 12-е место в чемпионате Греции среди 14 команд. У Чигринского в активе 16 матчей в текущем сезоне, без забитых голов.

Турнирная таблица чемпионата Греции

Символическая сборная 22-го тура чемпионата Греции (SofaScore)