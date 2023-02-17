Цена вопроса – около 5 млрд фунтов. Катарцы готовятся купить Ман Юнайтед

Катарский консорциум, управляет которым бывший премьер-министр страны и экс-глава Катарского инвестиционного управления Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани вносит финальные корректировки в предложение о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в ближайшее время оно будет отправлено семье Глейзеров, которая в настоящий момент владеет клубом.

Ранее британские СМИ утверждали, что Глейзеры намерены получить с продажи «Манчестер Юнайтед» 5 млрд фунтов. Источник считает, что катарцы не будет идти на поводу у желания американцев и переплачивать за клуб не собираются.