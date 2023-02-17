Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цена вопроса – около 5 млрд фунтов. Катарцы готовятся купить Ман Юнайтед
Англия
17 февраля 2023, 05:05 | Обновлено 17 февраля 2023, 05:07
47
0

Цена вопроса – около 5 млрд фунтов. Катарцы готовятся купить Ман Юнайтед

Предложение вскоре будет сделано

17 февраля 2023, 05:05 | Обновлено 17 февраля 2023, 05:07
47
0
Цена вопроса – около 5 млрд фунтов. Катарцы готовятся купить Ман Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед

Катарский консорциум, управляет которым бывший премьер-министр страны и экс-глава Катарского инвестиционного управления Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани вносит финальные корректировки в предложение о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в ближайшее время оно будет отправлено семье Глейзеров, которая в настоящий момент владеет клубом.

Ранее британские СМИ утверждали, что Глейзеры намерены получить с продажи «Манчестер Юнайтед» 5 млрд фунтов. Источник считает, что катарцы не будет идти на поводу у желания американцев и переплачивать за клуб не собираются.

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были выигрывать»
ХАВИ: «Я очень доволен тем, как мы сыграли с МЮ»
Маркус РЭШФОРД: «Это похоже на поражение»
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига финансы продажа
Источник Bloomberg
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»
Футбол | 17 февраля 2023, 00:59 4
КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»
КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»

Наставник СК «Днепр-1» прококмментировал поражение от АЕК Ларнака в ЛК

Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
Футбол | 16 февраля 2023, 21:39 40
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче

Команда Игоря Йовичевича приятно удивила реализацией в первом тайме

Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Футбол | 16.02.2023, 22:16
Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Футбол | 16.02.2023, 12:28
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Бокс | 16.02.2023, 08:08
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
16.02.2023, 00:50 38
Футбол
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
15.02.2023, 13:27 7
Бокс
Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
15.02.2023, 10:14
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
15.02.2023, 17:00 17
Биатлон
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
16.02.2023, 11:05 31
Футбол
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
15.02.2023, 18:30 4
Биатлон
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
15.02.2023, 05:05 6
Футбол
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
16.02.2023, 16:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности