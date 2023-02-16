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  4. ВИДЕО. Днепр-1 пропустил. АЕК забил головой после навеса со штрафного
Лига конференций
16 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:59
518
1

ВИДЕО. Днепр-1 пропустил. АЕК забил головой после навеса со штрафного

На Кипре проходит первый матч 1/16 финала Лиги конференций

16 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:59
518
1
ВИДЕО. Днепр-1 пропустил. АЕК забил головой после навеса со штрафного
CBS

В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречаются АЕК Ларнака и «Днепр-1».

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Днепр-1 пропустил на 84-й минуте. АЕК забил ударом головой после навеса со штрафного.

ГОЛ! 1:0. Анхель Гарсия, 84 мин.

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АЕК Ларнака Днепр-1 видео голов и обзор Лига конференций АЕК Ларнака - Днепр-1
Источник Sport.ua
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Макс Максов
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