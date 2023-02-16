Лига конференций16 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:59
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ВИДЕО. Днепр-1 пропустил. АЕК забил головой после навеса со штрафного
На Кипре проходит первый матч 1/16 финала Лиги конференций
16 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:59
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В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречаются АЕК Ларнака и «Днепр-1».
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Днепр-1 пропустил на 84-й минуте. АЕК забил ударом головой после навеса со штрафного.
ГОЛ! 1:0. Анхель Гарсия, 84 мин.
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