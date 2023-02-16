Тоттенхэм остался без Конте

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте пропустит матч подопечных в чемпионате Англии с «Вест Хэмом», который состоится 19 февраля.

Итальянец остался на родине после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1). Там он будет проходить восстановление после операции. 1 февраля Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря.

«Тоттенхэм» уведомил, что обязанности главного тренера временно будет исполнять ассистент Конте - Кристиан Стеллини.