Англия16 февраля 2023, 21:22 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:26
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Тоттенхэм остался без Конте
Тренер пропустит предстоящий матч команды
16 февраля 2023, 21:22 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:26
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте пропустит матч подопечных в чемпионате Англии с «Вест Хэмом», который состоится 19 февраля.
Итальянец остался на родине после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1). Там он будет проходить восстановление после операции. 1 февраля Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря.
«Тоттенхэм» уведомил, что обязанности главного тренера временно будет исполнять ассистент Конте - Кристиан Стеллини.
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