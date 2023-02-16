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Англия
16 февраля 2023, 21:22 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:26
1214
0

Тоттенхэм остался без Конте

Тренер пропустит предстоящий матч команды

16 февраля 2023, 21:22 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:26
1214
0
Тоттенхэм остался без Конте
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте пропустит матч подопечных в чемпионате Англии с «Вест Хэмом», который состоится 19 февраля.

Итальянец остался на родине после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1). Там он будет проходить восстановление после операции. 1 февраля Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря.

«Тоттенхэм» уведомил, что обязанности главного тренера временно будет исполнять ассистент Конте - Кристиан Стеллини.

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Антонио Конте Тоттенхэм травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Тоттенхэм
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