Стали известны составы Днепра-1 и АЕКа на матч Лиги конференций

В Ларнака состоится первая игра 1/16 финала Лиги конференций, в которой выяснят отношения местный клуб АЕК и «Днепр-1». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Наставники АЕКа и «Днепра-1» определились со стартовыми составами подопечных.

АЕК: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Густаво, Понс, Фараж, Тречковски, Яколиш, Лопеш.

Запасные: Тумбас, Стилионидис, Микель Гонсалес, Касас, Ойер, Энлгезу, Кипрос, Наум, Андреев, Мамас, Николич.

«Днепр-1»: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик.

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Адамюк, Горбунов, Бланко, Когут, Назаренко, Танчик.