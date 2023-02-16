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16 февраля 2023, 18:56 | Обновлено 16 февраля 2023, 19:12
1174
0

Адвокат Кэтрин Майорги выплатит компенсацию Роналду

Доказать вину футболиста так и не удалось

16 февраля 2023, 18:56 | Обновлено 16 февраля 2023, 19:12
1174
0
Адвокат Кэтрин Майорги выплатит компенсацию Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Суд Лас-Вегаса постановил, что адвокат Лесли Стовалл должен выплатить Криштиану Роналду денежную компенсацию в размере 334 тысячи долларов. Об этом сообщают британские СМИ.

Стовалл понес наказание за недобросовестные действия в судебном процессе по делу об изнасиловании модели Кэтрин Майорги, в котором он защищал интересы девушки. Стовалл незаконным образом получил документы, которые описывали разговоры между Роналду и его адвокатами.

Напомним, Мафорга подала в суд на Роналду в 2018 году, обвинив его в изнасиловании. Иск Майорги был отклонен судом Лас-Вегаса. Дело приостановили без возможности подачи апелляции.

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Криштиану Роналду Кэтрин Майорга
Источник Daily Mail
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