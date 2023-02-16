Адвокат Кэтрин Майорги выплатит компенсацию Роналду

Суд Лас-Вегаса постановил, что адвокат Лесли Стовалл должен выплатить Криштиану Роналду денежную компенсацию в размере 334 тысячи долларов. Об этом сообщают британские СМИ.

Стовалл понес наказание за недобросовестные действия в судебном процессе по делу об изнасиловании модели Кэтрин Майорги, в котором он защищал интересы девушки. Стовалл незаконным образом получил документы, которые описывали разговоры между Роналду и его адвокатами.

Напомним, Мафорга подала в суд на Роналду в 2018 году, обвинив его в изнасиловании. Иск Майорги был отклонен судом Лас-Вегаса. Дело приостановили без возможности подачи апелляции.