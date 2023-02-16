Лига Европы16 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:56
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Стали известны составы Шахтера и Ренна на матч ЛЕ
Тренеры команд сделали выбор
16 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:56
4063
4
Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Ренн» состоится в Варшаве.
Начало – в 19:45 по киевскому времени.
«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Криськив, Траоре.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ренн».
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