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Лига Европы
16 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:56
4063
4

Стали известны составы Шахтера и Ренна на матч ЛЕ

Тренеры команд сделали выбор

16 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:56
4063
4
Стали известны составы Шахтера и Ренна на матч ЛЕ
Шахтер Донецк

Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Ренн» состоится в Варшаве.

Начало – в 19:45 по киевскому времени.

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Криськив, Траоре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ренн».

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Шахтер Донецк Ренн Шахтер - Ренн Лига Европы
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
По тренировочным играм Бондарь самое слабое звено. И Трубин кстати как то не блистал.
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0
Весняна Сова
Це п...ць. Транферiв нема. Нiхто не пiде. 70 лямiв по карманах розпiхали та й годi. (50. А 20 ВсУ)
Тепер хuiба що Криськiв. Швед Або Судак стануть новими лiдерами хоча б рiвня Матузалема. 
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Calm
Норм
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