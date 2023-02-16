Киченок и Остапенко вышли в финал турнира в Катаре

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал турнира WTA 500 в Катаре.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Ян Чжаосюань (Китай) / Вера Звонарева.