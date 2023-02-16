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WTA
16 февраля 2023, 16:09 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:00
587
2

Киченок и Остапенко вышли в финал турнира в Катаре

Людмила и Алена сразятся за титул

16 февраля 2023, 16:09 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:00
587
2
Киченок и Остапенко вышли в финал турнира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал турнира WTA 500 в Катаре.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Ян Чжаосюань (Китай) / Вера Звонарева.

Доха. Полуфинал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ян Чжаосюань / Вера Звонарёва (Китай/-) – 1:6, 6:3, 10:6

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Людмила Киченок WTA Доха Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
перший сет злили, але добре, що закамбечили
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+2
Sashamar
В Альони з'являється шанс взяти реванш у Джессіки за дуже прикру поразку в одиночці. (Навряд чи Олмос/Чжан виграють у Гофф/Пегули, тобто фінал, скоріш за все сіяні 1 і 2).
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-1
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