Шахтер – Ренн: в Лигу Европы без Мудрика, но с амбициями

16 февраля. 19.55. Варшава. Стадион «Войска польского».

Трансляция – Megogo

Прогноз от Parimatch Ukraine:

- победа «Шахтера» – 3.30

- победа «Ренна» – 2.23

- ничья – 3.30

Выход украинского «Шахтера» в евровесну из группы Лиги чемпионов – это уже особое достижение, учитывая, что «горняки» вынужденно попрощались с легионерами и до сих пор не получили внятного ответа на свои запросы по контрактам игроков от УЕФА. Пока Тете, Винисиус, Манор Соломон и другие лидеры, на которых до последнего сезона держались горняки, самостоятельно устраивали карьеры в европейских клубах, «Шахтер» Зубкова, Шведа и Трубина удивлял Европу. Ожидать плей-офф ЛЧ в такой ситуации было бы слишком смело, но продолжение еврокубковой истории в Лиге Европы команда Йовичевича заслужила на 100%.

Кем заменят Мудрика?

Одним из героев осенней европейской кампании «оранжево-черных», безусловно, стал Михаил Мудрик. Его голы, передачи и спринты на пол-поля попадали во все футбольные репорты и паблики. Такой промо-кампанией «Шахтер» воспользовался по полной. 100 млн евро, настоящая трансферная драма, но Мудрик в Лондоне и дальше будет зажигать в футболке «Челси». Равноценную замену «Шахтер», конечно, не нашел, и в весеннюю часть сезона вступает без своей главной движущей и креативной силы. Среди потерь – и Сергей Кривцов. Опытный защитник отправился в «Майами», его место должен занять старый знакомый Ярослав Ракицкий. «Горняки» зимой подписали и несколько новичков, но посмотреть на них в полной боевой готовности пока не удалось. Контрольные поединки «Шахтера» - это попытки Йовичевича вылепить новую команду, наиграть связки, поэтому состояние игроков, как и результаты матчей, не следует считать показательными. Обновленную команду мы увидим уже в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Соперник – «Ренн», та же команда, которая осенью играла в одной группе ЛЕ с киевским «Динамо», и дважды обыграла «бело-голубых» (2:1 дома и 0:1 на выезде).

«Ренн»: обновленный состав и качели в Лиге 1

Хотя «Ренн» не является топ-клубом даже по меркам Франции, команда не проиграла ни одного матча в квартете В и финишировала второй сразу за «Фенербахче». Для бретонцев это только второй выход в плей-офф Лиги Европы в истории. В сезоне 2018/19 команда прошла «Бетис» в 1/16 финала, а дальше – их остановил «Арсенал». К матчу с «Шахтером» команда Женезе подходит обновлено по сравнению с их осенней еврокубковой кампанией. В заявке клуба на ЛЕ сразу 8 новых игроков, среди которых 22-летний экс-защитник «Тоттенхема» Джед Спенс и выступавший за «Лион» камерунский нападающий Карл Токо-Экамби.

Однако результаты «Ренна» в чемпионате пока не слишком впечатляющи. Да, в январе бретонцы победили ПСЖ с новоиспеченным чемпионом мира Месси в составе, но назвать их игру стабильной сейчас сложно. Если до перерыва на Мундиаль Ренн выдал беспроигрышную серию из 17 матчей во всех турнирах, то после возобновления чемпионата команда проиграла три из 7 поединков Лиги 1. При этом бретонцы держатся в топ-5 в турнирной таблице.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Титульный партнер «Шахтера» и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил, кто из этой пары может пройти в 1/8 финала. И перед первым матчем эксперты считают более высокими шансы «Ренну» – 1.50 к 1. Коэффициент на проход дальше «горняков» - 2.60. Что касается варшавского матча, то и здесь коэффициенты в пользу французской команды. Поставить на триумф «красно-черных» можно с котировкой 2.28, тогда как победа «горняков» идет по курсу 3.10. Ничья уходит с кефом 3.45.

В противостоянии «Шахтер» - «Ренн» статистика личных встреч состоит из одного матча. Команды сыграли между собой в 2005 году, тогда со счетом 1:0 победу одержали «горняки».

Пока команда Йовичевича должна проявить характер, новых звезд и абсолютное желание продолжать представлять Украину на международной арене. В Варшаве будет жарко!

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