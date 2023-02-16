Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют АЕК и Днепр-1
Лига конференций
16 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:08
292
0

ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют АЕК и Днепр-1

Днепряне сыграют в белом комплекте

16 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:08
292
0
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют АЕК и Днепр-1
СК Днепр-1

В четверг, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1».

Днепряне сыграют в белом комплекте формы, вратарь будет играть в черных футболке и шортах. В то же время кипрская команда сыграет в желто-зеленых цветах, у вратаря голубой комплект.

  • Все самые яркие моменты матча АЕК Ларнака – «Днепр-1» доступны в режиме Live в нашем Telegram

Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00.

По теме:
Артем ДОВБИК: «Я – лидер атаки Днепра-1, но зависим от партнеров»
ФОТО. Андрей ЛУНИН – о сухом матче с Эльче: «Продолжение следует»
ФОТО. Две красотки. Ястремская поздравила маму с Днем рождения
фото игровая форма АЕК Ларнака Днепр-1 АЕК Ларнака - Днепр-1 Лига конференций
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Футбол | 16 февраля 2023, 05:40 0
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина

Главные новости за 15 февраля на Sport.ua

Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Футбол | 16 февраля 2023, 00:50 33
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ

Поединок 1/8 финала ЛЧ между «Челси» и дортмундским клубом завершился поражением лондонцев

Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Футбол | 16.02.2023, 12:28
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Роналду, Ньюкасл, планы на ЧМ. Почему Саудовская Аравия активна в футболе
Футбол | 16.02.2023, 14:25
Роналду, Ньюкасл, планы на ЧМ. Почему Саудовская Аравия активна в футболе
Роналду, Ньюкасл, планы на ЧМ. Почему Саудовская Аравия активна в футболе
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Футбол | 15.02.2023, 23:57
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
14.02.2023, 11:50 3
Футбол
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
15.02.2023, 23:31 19
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
14.02.2023, 17:10 4
Биатлон
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
14.02.2023, 22:59 3
Футбол
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
14.02.2023, 13:42 3
Футбол
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 16
Футбол
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
14.02.2023, 13:02 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности