Лига конференций16 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:08
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ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют АЕК и Днепр-1
Днепряне сыграют в белом комплекте
16 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:08
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В четверг, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1».
Днепряне сыграют в белом комплекте формы, вратарь будет играть в черных футболке и шортах. В то же время кипрская команда сыграет в желто-зеленых цветах, у вратаря голубой комплект.
- Все самые яркие моменты матча АЕК Ларнака – «Днепр-1» доступны в режиме Live в нашем Telegram
Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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