ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют АЕК и Днепр-1

В четверг, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1».

Днепряне сыграют в белом комплекте формы, вратарь будет играть в черных футболке и шортах. В то же время кипрская команда сыграет в желто-зеленых цветах, у вратаря голубой комплект.

Все самые яркие моменты матча АЕК Ларнака – «Днепр-1» доступны в режиме Live в нашем Telegram

Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00.