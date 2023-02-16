Англия16 февраля 2023, 13:36 | Обновлено 16 февраля 2023, 13:58
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ВИДЕО. Мудрик худший в матче, Зинченко лучший в защите, ставим на МЮ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
16 февраля 2023, 13:36 | Обновлено 16 февраля 2023, 13:58
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1. Мудрик стал худшим полевым игроком из стартового состава Челси
2. Лунин получил среднюю оценку за матч против Эльче
3. Зинченко – лучший защитник Арсенала в матче с Манчестер Сити
4. Прогноз на матч Барселона – МЮ
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