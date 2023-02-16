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  4. ВИДЕО. Мудрик худший в матче, Зинченко лучший в защите, ставим на МЮ
Англия
16 февраля 2023, 13:36 | Обновлено 16 февраля 2023, 13:58
1371
2

ВИДЕО. Мудрик худший в матче, Зинченко лучший в защите, ставим на МЮ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

16 февраля 2023, 13:36 | Обновлено 16 февраля 2023, 13:58
1371
2
ВИДЕО. Мудрик худший в матче, Зинченко лучший в защите, ставим на МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Мудрик стал худшим полевым игроком из стартового состава Челси
2. Лунин получил среднюю оценку за матч против Эльче
3. Зинченко – лучший защитник Арсенала в матче с Манчестер Сити
4. Прогноз на матч Барселона – МЮ

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Источник Sport.ua
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Yanker8888888888
Буваєєє
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nivavn
Да будет СРАЧ !!! Понеслась-ь......
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-3
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