ОФИЦИАЛЬНО. Салернитана объявила о назначении нового главного тренера

Итальянская «Салернитана» объявила об изменениях на тренерском мостике. Новым главным тренером клуба Серии А стал португальский специалист Паулу Соуза.

52-летний специалист заменил Давида Николу. По данным Transfermarkt, Соуза заключил контракт до конца текущего сезона.

Предыдущим местом работы Паулу Соузы был бразильский «Фламенго», откуда он был уволен прошлым летом.

В данный момент «Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.