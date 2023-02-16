Италия16 февраля 2023, 13:42 | Обновлено 16 февраля 2023, 13:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Салернитана объявила о назначении нового главного тренера
Португалец Паулу Соуза возглавил клуб Серии А
16 февраля 2023, 13:42 | Обновлено 16 февраля 2023, 13:45
379
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Итальянская «Салернитана» объявила об изменениях на тренерском мостике. Новым главным тренером клуба Серии А стал португальский специалист Паулу Соуза.
52-летний специалист заменил Давида Николу. По данным Transfermarkt, Соуза заключил контракт до конца текущего сезона.
Предыдущим местом работы Паулу Соузы был бразильский «Фламенго», откуда он был уволен прошлым летом.
В данный момент «Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.
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