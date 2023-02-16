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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт молодого защитника
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 13:03 |
1303
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт молодого защитника

Константин Вивчаренко получил новый договор

16 февраля 2023, 13:03 |
1303
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт молодого защитника
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

«Динамо» на официальном сайте объявило о подписании нового контракта с левым защитником Константином Вивчаренко. Срок договора не указан, но минувший контракт истекал в 2024 году.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Вивчаренко дебютировал в первой команде киевлян минувшим летом в матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче». Дебют в УПЛ был в сентябре.

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Источник: Динамо во второй раз в сезоне сыграет с Ингульцом в Киеве
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Источник ФК Динамо Киев
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Умник
Круто. Он лучше Дубинчака. 
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