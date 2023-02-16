Украина. Премьер лига16 февраля 2023, 13:03 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт молодого защитника
Константин Вивчаренко получил новый договор
16 февраля 2023, 13:03 |
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«Динамо» на официальном сайте объявило о подписании нового контракта с левым защитником Константином Вивчаренко. Срок договора не указан, но минувший контракт истекал в 2024 году.
20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Вивчаренко дебютировал в первой команде киевлян минувшим летом в матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче». Дебют в УПЛ был в сентябре.
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