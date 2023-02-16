ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт молодого защитника

«Динамо» на официальном сайте объявило о подписании нового контракта с левым защитником Константином Вивчаренко. Срок договора не указан, но минувший контракт истекал в 2024 году.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Вивчаренко дебютировал в первой команде киевлян минувшим летом в матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче». Дебют в УПЛ был в сентябре.